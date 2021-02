Roma: assembramenti al Parco degli Acquedotti, 47 persone identificate e sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un assembramento di persone, in violazione delle norme anti Covid, è stato segnalato alla sala operativa della Questura ieri sera, intorno alle 21.45, all'interno del Parco degli Acquedotti a Roma. In totale sono 47 le persone identificate e sanzionate dalla Polizia di Stato. In particolare, all'arrivo dei poliziotti in piazza Aruleno Celio Sabino, alcuni dei presenti all'interno del parco, hanno iniziato ad allontanarsi. Le pattuglie sono riuscite comunque ad identificare 24 persone, che saranno sanzionate per la violazione della normativa prevista per il contrasto all'emergenza Covid. All'interno del parco invece gli agenti, hanno sanzionato con contestazione immediata altre 11 persone, quasi tutte di nazionalità spagnola, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Altre 12 persone sono state identificate e sanzionate in viale Spartaco. (Rer)