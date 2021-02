Economia: M5s, incoraggianti dati nuove partite iva e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell’Osservatorio sulle partite Iva del Dipartimento delle Finanze, così come quelli precedenti di Unioncamere/Infocamere sulle imprese, "certificano nel 2020 un saldo positivo tra operatori economici di nuova costituzione e operatori economici cessati. In uno degli anni più difficili della storia economica del Paese abbiamo avuto 464.700 nuove partite Iva, numero naturalmente in calo rispetto all’anno precedente ma sensibilmente superiore alle 320.435 partite Iva cessate nello stesso 2020. Peraltro le cessazioni sono in calo del 25 per cento rispetto al 2019". Lo comunicano in una nota i componenti M5s della Commissione bilancio del Senato. "Complessivamente, nel 2020, il saldo è positivo per oltre 144 mila partite Iva. Ricordiamo che in precedenza Unioncamere/Infocamere ha certificato che sempre l’anno scorso si sono registrate circa 292 mila iscrizioni di nuove imprese, a fronte di 273 mila cessazioni, con un saldo positivo di 19 mila imprese. Entrambi gli osservatori - prosegue la nota - riconoscono che questi dati sono frutto delle misure di protezione e rilancio messe in campo nel 2020, con il costante stimolo del Movimento 5 Stelle. Nessuno vuole festeggiare, né negare la necessità di ulteriori misure a favore del nostro tessuto produttivo, ma questi numeri testimoniano l’efficacia di un percorso che ora, con l’imminente formazione del nuovo Governo, va continuato. Il Movimento 5 Stelle è intenzionato a difendere questo percorso, a migliorarlo e a non disperdere gli importanti risultati dimostrati da questi dati”, concludono i senatori pentastellati. (Com)