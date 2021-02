Egitto: Covid, 603 nuovi casi e 53 decessi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 603 egiziani sono risultati positivi ai test per rilevare il coronavirus Sars-CoV-2, portando il totale dei contagi a 171.993 da inizio pandemia. Lo ha annunciato ieri sera il ministero della Salute in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Sono in tutto 133.707 le guarigioni ufficialmente registrate, mentre altri 53 egiziani sono morti a causa della Covid-19, portando il bilancio dei decessi a 9.857. Vale la pena ricordare che l'Egitto attende un "dono" dalla Cina per un lotto di 300 mila dosi di vaccino anti-coronavirus entro le prossime settimane. (Cae)