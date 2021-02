Colombia: governo chiede a Cuba maggiori informazioni su possibile attacco Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore di Cuba in Colombia, José Luis Ponce, ha avvertito il governo colombiano di un possibile attacco a Bogotà condotto da una fazione dell’Eln, i cui vertici si trovano nell’isola dopo l’interruzione dei colloqui di pace con il governo colombiano. In una lettera indirizzata al ministero degli Esteri Ponce afferma che l’ambasciata “ha ricevuto una informazione di cui non ha potuto verificare la veridicità su un presunto attacco militare da parte del Fronte orientale dell’Eln nei prossimi giorni a Bogotà”. (segue) (Mec)