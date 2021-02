Omicidio Willy: presidente Municipio Roma I, bando per ricordarlo attraverso l'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'intitolazione del giardino di via Guglielmo Pepe a Willy Monteiro Duarte avvenuta lo scorso 16 ottobre, sono felice di annunciare la pubblicazione del bando per raccogliere le proposte creative per l'ideazione, la realizzazione e l'installazione di un'opera artistica da posizionare nel nel giardino del rione Esquilino a lui dedicato". Lo dichiara in una nota la presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi. "L'avviso – precisa la presidente Alfonsi – a cui è possibile rispondere entro il 2 marzo, è rivolto a singoli artisti, alle scuole e Accademie d'arte romane, alle scuole di mestieri e artigianato, agli istituti di cultura stranieri presenti sul territorio italiano. Willy non faceva parte della nostra comunità territoriale ma è un nostro figlio. Un ragazzo coraggioso, che non ha voltato la testa dall'altra parte davanti alla violenza. Esquilino è una fucina di dialogo e di confronto costante tra le tante comunità che lo compongono. L'opera che lo ricorderà - conclude - ci aiuterà a ricordare a inciampare in quello che è stato con l'auspicio che possa contribuire a far conoscere il suo coraggio e il suo altruismo ai bambini di oggi, adulti di domani", conclude Alfonsi. (Com)