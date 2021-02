Imprese: Unipol, al 31 dicembre 2020 utile in calo a 864 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unipol ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidati pari a 864 milioni di euro, in calo del 20,5 per cento rispetto all’anno precedente. Stando ai risultati preliminari consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il risultato consolidati normalizzato è pari a 905 milioni con una crescita su base annuale del 23,6 per cento: una variazione che esclude gli effetti relativi al ricalcolo del badwill sulla partecipazione in Bper, derivanti dalla diluizione della quota di partecipazione a seguito dell’aumento di capitale di quest’ultima – che si inserisce a sua volta nell’acquisizione di un ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo da parte di Bper. L’operazione – nel quadro dell’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa – prevede anche l’acquisto da parte di UnipolSai dei rami d’azienda riferibili alle compagnie assicurative partecipate da Ubi Banca. (Com)