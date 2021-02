Germania: presidente Bundesbank Weidmann prevede aumento inflazione oltre 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann prevede che, entro la fine del 2021, il tasso di inflazione in Germania aumenterà in maniera significativa, oltre il 3 per cento. Intervistato dal quotidiano “Augsburger Allgemeine”, Weidmann afferma che a spingere al rialzo il livello generale dei prezzi saranno il ripristino dell'Iva alle aliquote originarie e la nuova imposta sulle emissioni di CO2, in vigore in Germania dal primo gennaio scorso. Per il presidente della Bundesbank, il netto aumento dell'inflazione potrebbe essere “temporaneo alla luce degli effetti speciali”. Il taglio dell'Iva era parte del piano di stimolo da 130 miliardi di euro elaborato dal governo federale per sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. Approvata dal Bundestag il 29 giugno scorso con le altre misure, la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto è entrata in vigore il primo luglio con scadenza al primo gennaio 2021. L'Iva è stata abbassata dal 19 al 16 per cento. L'aliquota ridotta, che si applica ai generi alimentari e ai beni d'uso quotidiano, è scesa dal 7 al 5 per cento. La nuova imposta sulle emissioni inquinanti prevede il pagamento di 25 euro per tonnellata di anidride carbonica emessa bruciando diesel, benzina, gasolio da riscaldamento e gas naturale. (Geb)