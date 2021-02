Saronno: lettera ex infermiera a giudici appello, in carcere ho trovato la donna che ero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ritrovato la donna che ero e la madre che voglio essere per i miei figli". È quanto ha scritto in una lettera consegnata ai giudici di secondo grado di Milano Laura Taroni, l'ex infermiera del pronto soccorso di Saronno (Va) imputata nel processo d'appello bis per l'omicidio del marito e di sua madre, in concorso con l'ex amante medico Leonardo Cazzaniga. La missiva scritta a mano dalla donna è stata letta in aula dal suo avvocato Monica Alberti prima che la Corte, presieduta dal giudice Valeria De Risi, si ritirasse in camera di consiglio per la sentenza. "Nessuno meglio di me crede nell'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione. In carcere ho ritrovato la serenità", ha fatto sapere la Taroni attraverso la lettera. Infine la donna ha spiegato la scelta di non partecipare al dibattimento, neanche in videoconferenza dal carcere di Como in cui si trova, per non volere "sentire il racconto di un passato che non le appartiene più". Taroni era stata condannata in abbreviato a 30 anni dal gup di Busto Arsizio (Va), sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Milano, prima di essere annullata in Cassazione per la mancanza di circa 13 pagine relative alle motivazioni sulla capacità di intendere e volere della donna. Nel processo bis era stata disposta una nuova perizia psichiatrica che tuttavia ha escluso per l'ex infermiera "tutte le patologie di tipo psichiatrico", non rilevando nessun vizio di mente. La Procura generale di Milano ha chiesto di confermare la sentenza di condanna a 30 anni di reclusione mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione. La lettura del dispositivo non è attesa prima delle 14 di oggi pomeriggio. (Rem)