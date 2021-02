Russia: Lavrov, sanzioni Ue per caso Navalnyj saranno solo "per il piacere di farlo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Unione europea impone sanzioni alla Russia in relazione al caso Navalnyj, "sarà solo per il suo tornaconto". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, rilevando come le sanzioni già imposte in precedenza dall'Ue "non abbiamo portato ai risultati sperati". Il ministro degli Esteri russo ha menzionato il recente intervento dell'omologo tedesco Heiko Maas, secondo cui l'Ue dovrebbe prendere in considerazione delle sanzioni in merito all'arresto e alla sentenza russa contro l'oppositore Aleksej Navalnyj. "Ci sono sanzioni fatte solo per il gusto di sanzionare, per il piacere di punire. In ogni caso, le sanzioni non portano frutto e non possono deviarci dalla nostra politica di protezione degli interessi nazionali", ha detto Lavrov.(Rum)