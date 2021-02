Imprese: Unipol, al 31 dicembre 2020 raccolta diretta scende a 12,21 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 Unipol registra una raccolta diretta assicurativa – al lordo delle cessioni in riassicurazione – pari a 12,21 miliardi di euro, con un calo del 12,9 per cento rispetto all’anno precedente. Stando ai risultati preliminari consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, l’esercizio è stato condizionato dall’emergenza sanitaria che ha influenzato attività commerciale e sinistralità. Nel settore Danni la raccolta diretta del Gruppo si è attestata a 7,88 miliardi di euro con una riduzione del 3,5 per cento su base annuale, mentre nel comparto Vita è stato registrato un decremento di 26 punti percentuali, con una raccolta diretta di 4,32 miliardi. La gestione immobiliare, prosegue la nota, continua ad essere incentrata sull’attività di sviluppo del patrimonio immobiliare di proprietà sito in varie piazze d’Italia finalizzata alla riqualificazione degli immobili, funzionale alla loro messa a reddito e ha visto alcuni acquisti mirati di asset ad elevata redditività. È stata ceduta la Torre Velasca con effetti contabili che però saranno rilevati nell’esercizio 2021. (Com)