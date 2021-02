Fisco: Orsini (Confindustria), riforma Irpef atto dovuto ma serve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dell’Irpef "è un atto dovuto ma non può essere considerata materia a a parte” per le connessioni “con altri aspetti del sistema tributario. Dunque bisogna stendere il raggio d’azione della riforma con misure di miglioramento dell’intero sistema” tributario. Così il vicepresidente di Confindustria con delega al Credito, Emanuele Orsini, nel corso dell’audizione delle commissioni Finanze di Camera e Senato. Ma una riforma, ha chiarito, “richiede tempo e non si può avere fretta o costruirla in un mese o tre mesi. Serve un processo strutturato che vada anche oltre la scadenza delle legislature”. (Rin)