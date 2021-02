Hong Kong: anche emittente "Rthk" interrompe trasmissioni di 'Bbc World News'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente di Hong Kong "Rthk" interromperà la trasmissione del canale "World News" dell'emittente British Broadcasting Corporation (Bbc) dalle 23 di oggi, 12 febbraio. La diretta si tiene solitamente ogni giorno dalle 23 fino alle 7 del giorno successivo. La decisione segue l'accusa mossa dall'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive cinese (Nrta) a "Bbc" di avere trasmesso servizi sulla Cina che violano i principi imparzialità e verità del giornalismo. Il riferimento, probabilmente, è ad alcuni servizi dell'emittente britannica sulla repressione dei musulmani uiguri nella regione occidentale dello Xinjiang. L'agenzia di stampa ufficiale "Xinhua" ha citato l'Amministrazione nazionale della radio e della televisione: "Poiché il canale non soddisfa i requisiti per trasmettere in Cina come canale estero, 'Bbc World News' non è autorizzato a continuare il suo servizio sul territorio cinese. Nrta non accetterà la domanda di trasmissione del canale per il nuovo anno". (segue) (Cip)