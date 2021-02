Hong Kong: anche emittente "Rthk" interrompe trasmissioni di 'Bbc World News' (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno precedente, l'ente per il controllo delle telecomunicazioni britannico (Ofcom) ha revocato la licenza di trasmissione nel Regno Unito di Cgtn, il canale televisivo di proprietà dello Stato cinese. Ofcom ha argomentato la decisione sostenendo che la compagnia che controlla Cgtn non ha un "controllo quotidiano sul canale", il quale è contro le regole dell'ente. Star China Media Limited, la compagnia che detiene formalmente la proprietà della licenza, secondo Ofcom "non ha responsabilità editoriale" sui contenuti del canale satellitare, in lingua inglese. L'ente di controllo ha affermato che chi detiene veramente il controllo sarebbe una "entità" chiamata "China Global Television Network Corporation", la quale avrebbe il controllo decisionale sulle scelte editoriali del canale, ma Ofcom ha affermato che la licenza non potesse essere trasferita a quest'ultima "entità" perché sarebbe "controllata dal Partito comunista cinese, il ché non è permesso dalla legge britannica". (Cip)