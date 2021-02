© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 12 febbraio, cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia e 1.2 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 22m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: neve.Piemonte: aria molto fredda fa il suo ingresso dai quadranti orientali in Valpadana. Sul Nordovest molte nubi ovunque, con ultime schiarite mattutine solo sulla Liguria. Neve debole lungo le Alpi occidentali; in serata qualche fiocco di neve anche sulla pianura piemontese, ma con accumuli possibili segnatamente sulle aree meridionali. In liguria qualche pioggia dal pomeriggio-sera, con neve fino in pianura sulle aree interne savonesi e del genovese occidentale. Sulla riviera tramontana via via più intensa, con raffiche anche prossime ai 60-70 km/h. Temperature in brusco calo ovunque. (Rpi)