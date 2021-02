Governo: Renzi, è tornata la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" dice che "un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà, grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di Mario Draghi. Ora penso sia più chiaro come l'apertura della crisi - gesto per il quale siamo stati molto criticati - in realtà abbia aiutato il Paese ad avere un governo migliore. Noi non volevamo qualche poltrona in più ma solo dare più qualità all'azione dell'esecutivo". "Draghi - continua - non ha ancora giurato ma le aziende in borsa valgono già il 10 per cento in più rispetto a una settimana fa. E sono certo che presto gli effetti arriveranno anche alle piccole e medie realtà. Chiamatelo effetto fiducia quando metti le persone competenti al posto giusto le cose cambiano", ha osservato l'ex premier, secondo il quale con Draghi ci sarà una svolta anche sul piano vaccini e sulla gestione della pandemia. "Assolutamente sì. Altro che primule e il solito supercommissario a tutto. Qui bisogna accelerare con efficienza e tecnologia. Prima ci vacciniamo, prima usciamo da questo disastro: Israele indica la via. Ma anche Regno Unito e Usa su questo vanno meglio di noi Draghi mi è parso avere le idee molto chiare sul punto, sono certo che le Regioni non si metteranno di traverso", ha concluso Renzi. (Res)