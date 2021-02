Recovery: commissario Dombrovskis, opportunità unica per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Fund rappresenta "un'opportunità unica per l'Italia, per invertire la rotta della sua economia, rendendola più forte e adatta per il futuro". E Mario Draghi è "un ottimo capitano che può portare a termine questo lavoro". Perché il premier incaricato è "capace di stare saldamente al timone anche durante la tempesta" e "non fugge di fronte alle decisioni difficili". Solitamente misurato nelle sue dichiarazioni, Valdis Dombrovskis in una intervista a "La Stampa" fa uno strappo alla regola e abbandona il classico aplomb per lasciarsi andare in una serie di elogi all'indirizzo di Draghi nel giorno in cui la Commissione europea pubblica le previsioni economiche invernali. Si tratta di numeri che secondo l'ex premier lettone "offrono una vera speranza in un momento di grande incertezza per tutti noi", anche se questo discorso vale per l'economia dell'Eurozona in generale, visto che il Pil dell'area euro dovrebbe raggiungere i livelli pre-crisi prima del previsto, vale a dire entro la metà del prossimo anno. Non tutti i Paesi, però, centreranno l'obiettivo: l'Italia, per esempio, non recupererà il terreno perduto prima del 2023. "L'Italia è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia e dalle sue ricadute economiche — ragiona Dombrovskis — e questo è in parte dovuto all'importanza del settore turistico. Le nostre previsioni invernali dicono che un ritorno dell'economia ai livelli del 2019 entro la fine del 2022 è improbabile". Ma per il vicepresidente non tutto è perduto e ci sono ancora speranze. Il motivo è molto semplice: "Le nostre previsioni non tengono conto dell'impatto della Recovery and Resilience Facility". "Affinché l'Italia intraprenda un percorso di crescita più forte — avverte — è importante eliminare le strozzature esistenti nella pubblica amministrazione e nel mondo delle imprese". Gli ostacoli legati alla burocrazia sono uno dei crucci di Bruxelles, che li ritiene un freno agli investimenti. Privati, ma anche pubblici. Si tratta di ostacoli da rimuovere al più presto, altrimenti l'Italia non centrerà l'obiettivo del Recovery Fund: spendere materialmente più di 200 miliardi in meno di sei anni. "Questo strumento — conclude Dombrovskis — rappresenta una reale opportunità per attuare riforme e investimenti ambiziosi, per affrontare alcune sfide di lunga data, per stimolare la crescita e rafforzare la resilienza sociale ed economica". (Res)