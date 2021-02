Myanmar: la giunta militare prepara una legge sulla sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare di Myanmar si prepara a conferire al ministero delle Telecomunicazioni ampi poteri di controllo sull'accesso ai dati, ai contenuti e ai servizi online, una settimana dopo il golpe del primo febbraio scorso. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la giunta ha mutuato un disegno di legge che era stato predisposto dal governo civile del consigliere di Stato deposto, Aung San Suu Kyi: il disegno di legge consentirebbe allo Stato di accedere alle informazioni personali degli utenti del web per ragioni di sicurezza, e costringerebbe i fornitori di servizi Internet ad allestire spazi per l'archiviazione dei dati dei consumatori. "Nikkei" ha consultato una copia del disegno di legge, lungo 36 pagine, cha ha ricevuto da una non meglio identificata "fonte industriale". Il disegno di legge costringerebbe anche i provider di servizi Internet birmani a "bloccare, rimuovere, distruggere e terminare" in "tempi stretti" una serie di contenuti dalle loro piattaforme, inclusi quelli accusati di "ispirare odio, danneggiare l'unità, la sostenibilità e la pace", e qualunque "presa di posizione scritta o verbale" contro la legge. Il disegno di legge autorizzerebbe anche lo Stato ad intraprendere attività di sorveglianza per varie ragioni, e a bloccare i servizi online. Telenor, una compagnia di telecomunicazioni norvegese attiva nel Myanmar, ha confermato di essere a conoscenza del disegno di legge, e di essere impegnata a valutarne i contenuti.Facebook ha annunciato ieri, 11 febbraio, l'intenzione di limitare la circolazione e la visibilità dei contenuti della propria piattaforma riconducibili alle forze armate del Myanmar, protagoniste del golpe verificatosi il primo febbraio scorso in quel Paese dell'Asia Meridionale. Facebook ha accusato le forze armate birmane di aver "continuato a diffondere disinformazione" in merito al colpo di Stato sul social media. Le misure annunciate da Facebook non si spingono sino a una vera e propria espulsione dalla piattaforma, come toccato ad esempio all'ex presidente Usa Donald Trump. Facebook ha optato invece per una limitazione della visibilità della pagina ufficiale delle forze armate birmane, e di altre pagine Facebook "che le forze armate controllano, e che hanno violato ripetutamente le nostre politiche sulla disinformazione". Le pagine in questione non compariranno inoltre nella lista dei contenuti "raccomandati". Infine, Facebook ha revocato la possibilità per le agenzie governative del Myanmar di richiedere la rimozione di contenuti tramite i canali ordinari utilizzati dalle autorità di tutto il mondo.L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ieri un nuovo round di sanzioni in risposta al colpo di Stato che i militari hanno condotto il primo febbraio contro il governo civile e democraticamente eletto del Myanmar. Lo riferisce una nota del dipartimento del Tesoro, precisando che il nuovo pacchetto di sanzioni va a colpire dieci individui e tre entità collegate all'apparato militare responsabile del colpo di Stato. "Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con partner in tutta la regione e nel mondo per sostenere il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto in Myanmar, a fare pressioni per il rilascio immediato dei prigionieri politici, tra cui il consigliere di stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint", spiega la nota del dicastero. "Queste sanzioni - prosegue - mirano specificamente a coloro che hanno svolto un ruolo di primo piano nel rovesciamento del governo birmano democraticamente eletto, non sono dirette al popolo birmano".La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Il colpo di Stato non ha colto di sorpresa gli osservatori più attenti: a poche ore dalla sessione inaugurale del Parlamento emerso dalle elezioni legislative del novembre del 2020, la tensione nel Paese asiatico era stata infiammata dalle dichiarazioni di due generali che avevano aleggiato lo spettro del golpe e dell’abolizione della Costituzione in vigore dal 2008, così come dall’inquietante incremento della presenza di veicoli militari blindati per le strade di Yangon.In una risoluzione sulla situazione in Myanmar, approvata on 667 voti favorevoli, un contrario e 27 astensioni, i parlamentari europei condannano fermamente il colpo di Stato militare del primo febbraio e chiedono ai militari del Tatmadaw, il ripristino immediato del governo civile, la fine allo stato di emergenza e il rilascio incondizionato di tutte le persone arrestate illegalmente, inclusa il consigliere di Stato, Aung San Suu Kyi. L'esito delle elezioni generali dell'8 novembre 2020 deve essere rispettato e il potere restituito alle autorità civili elette. Secondo i deputati, "nonostante la sua incapacità di condannare adeguatamente le violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze in Myanmar, Aung San Suu Kyi continua a essere il simbolo del popolo del Myanmar per quanto riguarda le aspirazioni e le ambizioni democratiche per un futuro più giusto e democratico".Inoltre, per garantire il riconoscimento e la rappresentanza di tutti i gruppi etnici in Myanmar, compresi i Rohingya, la nuova Costituzione deve essere elaborata e attuata attraverso un processo libero ed equo. I deputati accolgono con favore l'estensione delle sanzioni del 2018 nei confronti del personale militare e dei funzionari del Tatmadaw, della guardia di frontiera e della polizia responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei Rohingya, ed esortano il Consiglio dell'Ue a estendere le sanzioni mirate all'intera dirigenza dell'esercito del Myanmar, compresi tutti coloro che hanno preso parte al colpo di Stato. Infine, il Parlamento europeo invita l'Ue e gli Stati membri a promuovere il coordinamento internazionale al fine di impedire l'esportazione illegale di merci non autorizzate dal Myanmar, soprattutto a vantaggio economico delle Forze armate. (Inn)