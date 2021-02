Governo: Berlusconi, spero che Draghi possa vincere anche questa sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a "La Stampa" dice che "voluto Draghi al vertice non solo della Bce ma prima ancora a quello di Bankitalia. Sentivo - anche grazie alla mia esperienza di imprenditore abituato a valutare le persone - che era la persona giusta. Quindi mi è sembrato naturale vederlo come ideatore e regista di un governo che intende riunire le energie migliori del Paese. Come noi, per primi, avevamo richiesto". Draghi dà l'impressione di essere più politico di tanti politici di professione. "Draghi non ha soltanto grande competenza, ha grandi capacità di gestione di strutture complesse, di mediazione ma soprattutto di risoluzione dei problemi. Non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide difficili e spero possa vincere anche questa". I 5S soffrono la sua presenza e quella di Salvini. "Ho piena fiducia in Draghi. Voglio sperare che tutte le forze politiche lavorino nella stessa direzione, che abbiano la consapevolezza della gravità della situazione ed abbiano ben compreso la portata dell'appello del Capo dello Stato. Le distinzioni politiche rimangono, le preclusioni sono fuori dal tempo", ha concluso Berlusconi. (Res)