India: si chiude oggi il Vertice dello sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude oggi il Vertice mondiale dello sviluppo sostenibile organizzato dall’istituto di ricerca Teri - The Energy and Resources Institute di Nuova Delhi. L'edizione 2021 è la ventesima e si svolge esclusivamente online. Il tema scelto per quest'anno è “Ridefinire il nostro futuro comune: un ambiente sicuro e protetto per tutti”. L'evento è stato inaugurato il 10 febbraio con un discorso del primo ministro dell’India, Narendra Modi. Il premier indiano ha dichiarato che il progresso dell’umanità sarà definito da due fattori, tra loro interconnessi: la salute degli esseri umani e la salute del pianeta. A suo parere gli approcci convenzionali non possono risolvere i problemi attuali ed è necessario “pensare fuori dagli schemi” e investire sui giovani. Il leader ha insistito sul concetto di “giustizia climatica”, ovvero sull’inclusione dei poveri e sulla possibilità che i Paesi in via di sviluppo abbiano spazio per crescere. Ha quindi ricordato gli obiettivi del suo governo per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e rivendicato i risultati conseguiti. Infine, Modi ha sottolineato che lo sviluppo sostenibile richiede sforzi collettivi e innovazione e ha bisogno dell’energia dei giovani.(Inn)