Ambiente: Salvini, niente veti ideologici

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a "Quotidiano Nazionale" commenta l'idea del ministero della Transizione ecologica che unirà, come pare, ambiente e Mise. "Raccoglieremo volentieri la sfida. Tutelare l'ambiente assecondando anche lo sviluppo è il tema dei prossimi 30 anni. L'importante è non farlo a colpi di no: no alla Tav, no al Tap, no alle olimpiadi". Proprio i no hanno diviso i leghisti dai grillini nel primo governo di Giuseppe Conte. Il tema potrebbe riproporsi. "Confidiamo in Draghi e nella sua idea di un'Italia che cresce e che lavora. Non mi nascondo però che qualche differenza di sensibilità esiste. Penso ai rifiuti. Nei programmi Cinquestelle si parla di discariche, noi guardiamo invece all'Europa dove i rifiuti vengono termovalorizzati e diventano risorsa economica". L'Europa sembra finalmente diventata il modello dell'ex ministro dell'Interno. "Europeismo, antieuropeismo vogliono dir poco. Ribadisco che non mi appassionano le etichette, ma confermo che noi abbiamo sempre voluto migliorare l'Europa e non distruggerla. Nei documenti fondativi della Comunità europea c'è scritto che l'Europa si occupa di benessere, di lavoro, di giovani. Non solo di vincoli e tagli. lo per esempio farei a cambio domani tra le normative europee sugli appalti azzerando il codice degli appalti italiani", ha concluso Salvini. (Res)