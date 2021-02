Anche l'emittente "Rthk" di Hong Kong interrompe le trasmissioni della Bbc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente di Hong Kong "Rthk" interromperà la trasmissione del canale "World News" dell'emittente British Broadcasting Corporation (Bbc) dalle 23 di oggi, 12 febbraio. La diretta si tiene solitamente ogni giorno dalle 23 fino alle 7 del giorno successivo. La decisione segue l'accusa mossa dall'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive cinese (Nrta) a "Bbc" di avere trasmesso servizi sulla Cina che violano i principi imparzialità e verità del giornalismo. Il riferimento, probabilmente, è ad alcuni servizi dell'emittente britannica sulla repressione dei musulmani uiguri nella regione occidentale dello Xinjiang. L'agenzia di stampa ufficiale "Xinhua" ha citato l'Amministrazione nazionale della radio e della televisione: "Poiché il canale non soddisfa i requisiti per trasmettere in Cina come canale estero, 'Bbc World News' non è autorizzato a continuare il suo servizio sul territorio cinese. Nrta non accetterà la domanda di trasmissione del canale per il nuovo anno".La decisione di "Rthk" di interrompere la trasmissione della Bbc è un'ulteriore segnale della stretta di Pechino su Hong Kong nel campo dei media. L'anno scorso Pechino ha espulso circa una dozzina di giornalisti che lavoravano per i notiziari statunitensi, ed ha impedito loro di trasferirsi a Hong Kong. "Rthk", fondata nel 1928 e talvolta paragonata alla "Bbc", è l'unico mezzo di comunicazione indipendente e finanziato con fondi pubblici sul suolo cinese ed è garantita l'indipendenza editoriale dal suo statuto. L'emittente ha scatenato le ire del governo di Hong Kong e Pechino per la copertura delle proteste antigovernative che hanno sconvolto la città nel 2019.Il 5 febbraio scorso, il dipartimento delle Informazioni del ministero degli Affari esteri della Cina aveva presentato una rimostranza all'ufficio di Pechino della Bbc per aver trasmesso, il 29 gennaio, presunte "fake news" relative alla pandemia di coronavirus. Secondo il ministero degli Esteri cinese, un servizio della "Bbc" ha collegato la pandemia alla politica e diffuso ipotesi su una "copertura" dell'epidemia e dell'origine del virus da parte del governo. Il ministero, inoltre, ha protestato per un video su "forze dell'ordine violente e violazioni dei diritti umani" nella prevenzione e nel controllo delle epidemie, sostenendo che le immagini si riferivano invece a esercitazioni anti-terrorismo. "Si tratta di notizie false con un tipico pregiudizio ideologico", accusa il documento. La parte cinese ha esortato l'emittente e il suo ufficio di Pechino a "prendere sul serio" la posizione della Cina e ad adottare misure reali per annullare il "vile impatto" delle notizie diffuse. Nella dichiarazione si chiede inoltre che la "Bbc" e il suo ufficio di Pechino "si scusino pubblicamente con la Cina per le notizie false, che abbandonino i pregiudizi ideologici e smettano di diffamare e attaccare deliberatamente la Cina". "La 'Bbc' dovrebbe seguire l'etica del lavoro e portare avanti notizie relative alla Cina in modo obiettivo, equilibrato ed equo. La Cina si riserva il diritto di prendere ulteriori misure", si legge.Il giorno precedente, l'ente per il controllo delle telecomunicazioni britannico (Ofcom) ha revocato la licenza di trasmissione nel Regno Unito di Cgtn, il canale televisivo di proprietà dello Stato cinese. Ofcom ha argomentato la decisione sostenendo che la compagnia che controlla Cgtn non ha un "controllo quotidiano sul canale", il quale è contro le regole dell'ente. Star China Media Limited, la compagnia che detiene formalmente la proprietà della licenza, secondo Ofcom "non ha responsabilità editoriale" sui contenuti del canale satellitare, in lingua inglese. L'ente di controllo ha affermato che chi detiene veramente il controllo sarebbe una "entità" chiamata "China Global Television Network Corporation", la quale avrebbe il controllo decisionale sulle scelte editoriali del canale, ma Ofcom ha affermato che la licenza non potesse essere trasferita a quest'ultima "entità" perché sarebbe "controllata dal Partito comunista cinese, il ché non è permesso dalla legge britannica". (Cip)