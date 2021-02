Medio Oriente: Abbas ringrazia Al Sisi per sostegno a riconciliazione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ringraziato il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, per i suoi sforzi a sostegno della riconciliazione tra i gruppi palestinesi. Nel corso di una telefonata con il presidente egiziano, Abbas ha espresso apprezzamento per la supervisione egiziana sul dialogo tra i movimenti palestinesi, tenutosi al Cairo l’8 e il 9 febbraio, durante il quale i gruppi hanno raggiunto un accordo preliminare riguardo alle prossime elezioni generali nei Territori palestinesi, che si terranno a maggio e luglio. Secondo l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", Abbas ha anche lodato l’iniziativa di Egitto e Giordania di convocare, lo scorso 8 febbraio, un incontro ministeriale della Lega araba sulla questione palestinese. Da parte sua, Al Sisi ha espresso soddisfazione per l’esito del dialogo palestinese, considerandolo una premessa della fine della frattura, e ha sottolineato che l’Egitto continuerà a sostenere il dialogo palestinese. (Res)