Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 12 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: 1) audizione Università della Terza Età; 2) incontro nell'ambito della ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura" con l'Associazioni Consiglieri Emeriti; 3)ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura"Ore 10 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: impianto sportivo comunale sito in via Vigone 70. Approvazione esternalizzazioneOre 11 - seduta in vedeoconferenza della I Commissione. Odg: approfondimento interpellanza del Consiglio della Circoscrizione 4, ai sensi dell'art: 45 del regolamento del Decentramento, con oggetto: "auto disintegra un dehor, scampata strage in Circoscrizione IV. La polizia municipale afferma di sentire l'alito del conducente...niente alcoltest!"Ore 15 - seduta in vedeoconferenza della VI Commissioni. Odg: audizione Consulta Ambiente e Verde su proposta modifiche del regolamento del Verde.REGIONE10,30, Torino, Sala della Trasparenza Regione Piemonte, il presidente Cirio partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto Next-To promosso da Edisu Piemonte e Stellantis.ore 20, Celle Enomondo (AT) Campo sportivo, il vicepresidente Carosso partecipa all’inaugurazione del campo di atterraggio notturno per l’Elisoccorso. (Rpi)