Libia: Mishri (Consiglio di Stato) critica la visita di Menfi a Bengasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 11 febbraio, il generale libico Haftar ha ricevuto il nuovo presidente designato del Consiglio presidenziale libico Menfi presso la sede del comando generale di Rajma, fuori Bengasi. Secondo quanto si legge in una nota del comando generale, Haftar ha "garantito il suo sostegno" e quello delle sue forze al nuovo Consiglio presidenziale e al Governo di unità nazionale nominato dal Foro di dialogo politico di Ginevra sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'incontro è avvenuto nell'ambito della visita che Menfi sta effettuando a Bengasi, prima città libica visitata dalla sua nomina. Il neo presidente designato è infatti atterrato ieri all'aeroporto di Benina proveniente direttamente da Atene, dove risiedeva in quanto ex ambasciatore libico in Grecia. Al suo arrivo, il politico della Cirenaica è stato accolto dai sindaci della zona di Brega. (Lit)