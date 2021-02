Iraq: scontri fra polizia e Stato islamico a Kirkuk, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre agenti della polizia federale irachena sono stati uccisi in un attacco effettuato da presunti esponenti dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Kirkuk, nel nord-est del Paese. Lo riferisce una fonte di sicurezza, secondo cui combattenti dell’Is hanno attaccato le forze di polizia statali in un villaggio nel sud del distretto di Daquq. A seguito dell’attacco tre agenti sono rimasti uccisi e altri due sono rimasti feriti. Non sono noti ad ora ulteriori dettagli sull’incidente, secondo quanto riferisce il portale iracheno "Shafaq". (Res)