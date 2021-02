Libia: Maiteeq e Kubis, necessario coordinamento tra i tre binari del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Ahmed Maiteeq, ha concordato con l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, sulla necessità di coordinamento tra i tre binari del dialogo libico (ovvero i punti indicati nella Conferenza di Berlino: sicurezza, economia e politica), che si sta svolgendo sotto gli auspici dell'organizzazione internazionale. L'accordo è stato raggiunto durante una telefonata tra Maiteeq e Kubis, durante il quale le parti hanno passato in rassegna gli ultimi sviluppi della situazione in Libia e le misure intraprese per risolvere la crisi sul piano politico, economico e militare, secondo un comunicato del Consiglio presidenziale.(Lit)