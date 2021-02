Roma: controlli sul litorale, due arresti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di uno dei servizi per il controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Vitinia hanno fermato un’auto condotta da una donna. I militari hanno da subito notato l’insolita agitazione della 29enne residente nel quartiere di Pietralata. Insospettiti dall’atteggiamento della donna che non aveva saputo spiegare il motivo della sua presenza in zona, i carabinieri hanno proceduto a perquisire il mezzo. L’approfondita attività d’indagine ha consentito di trovare circa un centinaio di grammi fra hashish e marijuana, già suddivisa in dosi, nonché la somma contante di 3.040 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. La 29enne, è stata arrestata e immediatamente tradotta presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida, mentre lo stupefacente ed il denaro rinvenuti, sono stati sequestrati. (segue) (Rer)