Libia: diplomazia Tripoli esprime la volontà di facilitare il lavoro dell'Oim

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha espresso la sua disponibilità a superare le difficoltà e facilitare il lavoro dell'ufficio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, sottolineando la necessità che l'organismo si coordini con il ministero. La disponibilità è stata annunciata durante un incontro tra il sottosegretario del ministero degli Esteri per gli Affari tecnici nel suo ufficio presso la sede del ministero a Tripoli e Federico Soda, direttore dell'Ufficio dell'Oim in Libia. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri, secondo cui Soda ha fornito al sottosegretario una panoramica delle attività dell'ufficio dell'Oim in Libia.(Lit)