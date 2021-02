Libia: “al Wasat”, al via le consultazioni per formare il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier designato del Governo di unità nazionale della Libia eletto dal Foro di dialogo politico libico di Ginevra, Abdulhamid Dabaiba, ha iniziato le consultazioni per la formazione del suo esecutivo. Lo ha rivelato l'ufficio stampa di Dabaiba al sito informativo libico "al Wasat". "Il premier si è impegnato a rispettare i tempi indicati nella road map concordata a Ginevra", fa sapere l'ufficio di Dabaiba. In una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana all'agenzia di stampa turca "Anadolu", Dabaiba ha parlato della “formazione del governo in tre settimane, dopodiché verrà chiesta la fiducia del parlamento libico, nel quadro delle decisioni prese durante il dialogo politico".(Lit)