Romania-Ue: premier Citu incontra Sassoli, focus sulla gestione della pandemia

- Il premier romeno Florin Citu ha incontrato a Bruxelles il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Secondo un comunicato dell'esecutivo di Bucarest, nel corso dell'incontro con Sassoli, il premier romeno ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione a livello europeo in vista della gestione della pandemia e delle sue conseguenze anche nel prossimo periodo. Citu ha accennato all'importanza del successo delle campagne vaccinali degli Stati membri e alla necessità di mantenere la funzionalità del mercato interno e dello spazio europeo di libera circolazione. Citu ha ringraziato per il sostegno offerto dal Parlamento europeo all'adesione della Romania all'area Schengen, mentre DSassoli ha ribadito il sostegno dell'istituzione europea in tal senso. Sul piano economico, il premier romeno ha sottolineato l'importanza dell'implementazione dei nuovi dispositivi finanziari per garantire una crescita economica forte. D'altra parte, il premier romeno ha accennato alla priorità concessa alla confinante Moldova e al sostegno per la gestione della pandemia e per il processo di riforma democratica e pro-europea. Sassoli ha espresso l'apprezzamento per l'aiuto offerto dalla Romania a Chisinau, anche tramite la donazione di circa 200 mila dosi di vaccino anti-Covid. (Rob)