Viterbo: agguato al ragioniere del comune di Civita Castellana, bastonato in piazza

- È stato ferito alla testa con una bastonata mentre usciva dal palazzo comunale di Civita Castellana. Ad essere ferito il ragioniere 55enne del comune quando, ieri pomeriggio, al termine della giornata di lavoro, è uscito in piazza Matteotti. Ad attenderlo c'erano, a quanto si apprende, due persone con il volto coperto, una delle quali avrebbe sferrato una violenta bastonata al capo del ragioniere facendolo stramazzare al suolo. Tutto è avvenuto alla presenza si testimoni che hanno soccorso il dipendente comunale mentre i due si dileguavano per le strade del centro storico. Il ferito è stato portato in ospedale e medicato. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri indagano per risalire ad autori e motivazioni del gesto. (Rer)