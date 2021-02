Iraq: caccia iracheni distruggono postazioni Stato islamico a Salah al Din

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caccia F-16 dell’Aeronautica irachena hanno distrutto postazioni dello Stato islamico (Is) nella regione dei monti Hamrin, nel governatorato di Salah al Din, a nord di Baghdad. Lo ha annunciato ieri la Cellula per i media delle forze di sicurezza irachene. “Sulla base di accurate informazioni di intelligence e dietro ordine e coordinamento del Comando delle operazioni congiunte, i caccia F-16 hanno eseguito bombardamenti mirati contro rifugi e una caverna utilizzata da elementi terroristici dell’Is nella zona dei monti Hamrin, nel settore operativo di Salah al Din”, si legge in una nota. Secondo il comunicato, i bombardamenti hanno “completamente distrutto” gli obiettivi. L’operazione giunge due giorni dopo che le Compagnie della pace, milizie legate al religioso sciita Muqtada al Sadr, hanno organizzato un vasto dispiegamento militare a Baghdad e a Najaf dopo aver ottenuto “informazioni di intelligence” relative a presunti attacchi pianificati dall’Is contro i santuari sciiti iracheni. (Res)