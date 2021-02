Libia: fiducia al governo Dabaiba, oltre 100 deputati si riuniranno a Sabrata domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Tripoli, Muhammad Al-Ra'id, ha affermato che oltre 100 deputati hanno confermato la loro presenza alla sessione unificata del parlamento che si terrà a Sabrata, 75 chilometri a ovest di Tripoli, il 14 e il 15 febbraio, indicando che i lavori della sessione includeranno la modifica dei regolamenti interni e la selezione di una nuova presidenza della Camera dei rappresentanti. Una fonte ha dichiarato all'emittente "Libya Al-Ahrar" che la sessione di Sabrata sarà presieduta dal parlamentare Abu Bakr Beira, in quanto è il membro più anziano, mentre il deputato Musab Al-Abed sarà il relatore, poiché è il più giovane. Secondo quanto riferito ieri, 11 febbraio, dal sito web in lingua inglese “Libya Observer”, Al-Ra'id ha dichiarato: "Non tutti i parlamentari possono andare a Bengasi o Tobruk ed esercitare il loro ruolo liberamente senza alcuna pressione". Sabrata è una città neutrale con adeguate condizioni di sicurezza, inoltre è adiacente all'aeroporto di Zuwara, ha aggiunto. Il deputato ha sottolineato la necessità che i membri della Camera dei rappresentanti si incontrino e convochino una sessione probabilmente con un quorum di non meno di 120 deputati. Per quanto riguarda l'invito di Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti, di indire una sessione consultiva sulla fiducia al nuovo governo la prossima settimana, Al-Ra'id ha detto che si tratta, a suo dire, “soltanto di un tentativo di ostacolare l’elezione di un nuovo presidente”. Il parlamentare, infatti, ritiene che secondo il principio delle quote regionali del Foro di dialogo politico, la presidenza della Camera dei rappresentanti spetta al Fezzan (sud), dato che la presidenza del Consiglio presidenziale è andata alla Cirenaica (est) e il primo ministro alla Tripolitania (ovest). (Lit)