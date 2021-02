Roma: Raggi, aiutano parroco a pulire e buttano rifiuti illegalmente, multati, buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una storia a lieto fine. Alcuni 'zozzoni' avevano truffato un parroco che, non sapendo di rivolgersi a degli svuotacantine abusivi, ha chiesto loro di sgomberare alcuni locali della parrocchia. A lavoro finito, però, questi criminali, perché così dobbiamo chiamarli, hanno gettato l’intero carico in un’area verde in zona Laurentina. Trasformandola di fatto in una piccola discarica a cielo aperto. Grazie alle indagini del nucleo ambiente e decoro della nostra polizia locale, siamo riusciti a risalire ai responsabili che sono stati duramente sanzionati con multe salate". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Non è finita qui: gli 'zozzoni' si sono recati sul posto per pulire e bonificare il terreno che avevano devastato. A spese loro, ovviamente", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)