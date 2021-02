Libano: esercito effettua nuove operazioni e arresti nella regione della Bekaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese ha effettuato ieri varie operazioni nella regione orientale della Bekaa, arrestando in totale tre persone. Nella città di Baalbek i militari hanno arrestato un sospetto, perseguito per motivi non meglio precisati. Sempre a Baalbek l’esercito ha perquisito il domicilio di un cittadino, successivamente arrestato con l’accusa di aver aperto il fuoco e incendiato la camera di una persona dopo una disputa di carattere personale. In un’altra operazione condotta nella città di Ersal le forze armate libanesi hanno arrestato una terza persona, per poi perquisire campi di rifugiati siriani nell’area in cerca di armi e prodotti di contrabbando. La Bekaa è una regione segnata da incidenti di sicurezza, spesso sullo sfondo di ostilità tra famiglie locali. Proprio a Ersal, nel corso del mese di gennaio, le forze armate libanesi hanno arrestato 18 presunti esponenti dello Stato islamico (Is). (Res)