Moldova: presidente Sandu nomina nuovamente Natalia Gavrilita per la carica di primo ministro

- La presidente della Moldova, Maia Sandu ha nuovamente nominato Natalia Gavrilita alla carica di primo ministro, dopo che ieri il Parlamento ha respinto la sua candidatura. Sandu ha detto di aver ricevuto una lettera dalla nuova maggioranza parlamentare formata dal Partito socialista (Psmr) e dal Partito Sor sulla nomina di un candidato alla carica di primo ministro, sostenendo allo stesso tempo di avere dubbi "sull'integrità di alcuni deputati". "In questa lista ho scoperto persone con una dubbia integrità, in relazione alle quali si dubita che esprimano liberamente la loro volontà, intendo deputati che hanno cambiato diversi partiti parlamentari o che hanno problemi con la giustizia. In queste condizioni, ho deciso di proporre nuovamente Natalia Gavrilita per la carica di primo ministro della Moldova", ha affermato Sandu. Ieri il Parlamento ha respinto la candidatura di Natalia Gavrilita alla carica di primo ministro. Allo stesso tempo, il Partito socialista e la piattaforma Per la Moldova hanno formato una nuova maggioranza parlamentare e hanno presentato la candidatura di Mariana Durlesteanu, ex ministro delle Finanze nel governo socialista, come capo del governo. (Rob)