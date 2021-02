Nato-Nord Macedonia: Stoltenberg riceve ministro Esteri Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha ricevuto oggi al quartiere generale dell'Alleanza atlantica a Bruxelles il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord Bujar Osmani. Una nota diffusa dalla Nato riferisce che l'incontro è stato incentrato sulla sicurezza euro-atlantica, sulla risposta al Covid-19, sugli sviluppi nei Balcani e sull'iniziativa 2030 per il rafforzamento dell'Alleanza atlantica. Stoltenberg ha ringraziato Osmani per il contributo offerto dalla Macedonia del Nord in meno di un anno dalla sua adesione ufficiale alla Nato. In particolare Stoltenberg ha elogiato il dispiegamento delle truppe macedoni nelle missioni della Nato in Kosovo, in Afghanistan (Kfor e Resolute Support) ed in Iraq. Stoltenberg ha quindi annunciato che dalla Nato saranno inviati alla Macedonia del Nord ulteriori dispositivi sanitari da utilizzare nella lotta al Covid-19. (segue) (Res)