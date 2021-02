Brasile: Bolsonaro annuncia proroga bonus Covid per altri 3 o 4 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha fornito il bonus a 67 milioni di lavoratori precari e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. A partire da maggio il valore è stato di 600 real (92 euro) per cinque mesi. Il bonus è stato proroganto in seguito fino alla fine dell'anno riducendone il valore a 300 real (46 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. Secondo il bilancio del ministero dell'Economia, pubblicato alla fine dello scorso anno, la spesa per le misure di contrasto al Covid-19 è stata di circa 620,5 miliardi di real (95 miliardi di euro) nel 2020. La voce principale è quella relativa ai bonus, la cui spesa complessivamente è stata di 321,8 miliardi di real (49 miliardi di euro). (segue) (Brb)