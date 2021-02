Brasile: Bolsonaro annuncia proroga bonus Covid per altri 3 o 4 mesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le divisioni interne nascono anche dalla diversa interpretazione in merito a una riformulazione del Bolsa Familia o l'approvazione di misure che garantiscano la creazione di un nuovo programma sociale, il Renda Brasil, come ipotizzato a più riprese in diversi ambienti del governo. Secondo quanto divulgato nel corso degli ultimi mesi, attraverso il Renda Brasil il governo vorrebbe modificare il Bolsa Familia unificando altri programmi sociali. Il ministro dell'Economia Guedes ha proposto il pagamento del bonus per un valore di massimo 250 real fino a fine anno (40 euro) e la cancellazione di altri benefici pagati in favore di famiglie bisognose per poter distribuire un unico sussidio. Tuttavia i valori sarebbero per il presidente Bolsonaro eccessivamente bassi. "Il piano così come mi è stato presentato non sarà inviato al parlamento. Non posso prendere dai poveri per dare ai più poveri", affermava Bolsonaro nel corso di un evento pubblico in Minas Gerais, lo scorso ottobre. "Non possiamo eliminare un'indennità per 12 milioni di persone che guadagnano fino a due salari minimi al mese (2100 real, circa 300 euro) per rimodularla le risorse in favore del Bolsa Família, Renda Brasil o come si chiama questo nuovo programma ", ha concluso, manifestando la sua contrarietà alle proposte elaborate fino a questo punto dal ministero dell'Economia. (Brb)