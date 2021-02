Usa: Fauci, vaccino potrebbe ricevere autorizzazione per bambini entro settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 sui bambini potrebbe essere autorizzata entro settembre. Lo ha detto a ProPublica, sito di giornalismo investigativo che ha vinto il premio Pulitzer, il professor Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive statunitense. "Penso che quando arriveremo all'apertura delle scuole, saremo probabilmente in grado di vaccinare i soggetti che iniziano la prima elementare", ha detto Fauci. Pfizer e Moderna, le due società che producono i vaccini anti-Covid attualmente autorizzati negli Stati Uniti, hanno entrambe avviato test sperimentali sui minori, iniziando però con gruppi di età più avanzata. La sperimentazione di Pfizer sui ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni coinvolge 2.259 partecipanti e la società afferma di sperare di vedere risultati "nella prima parte del 2021” per poi completare lo studio anche sulla fascia 5-11 anni. Moderna sta ancora cercando partecipanti per la sua sperimentazione su minori di età compresa tra 12 e 18 anni e prevede di iniziare a studiare il suo vaccino anche sulla fascia 6-11.(Nys)