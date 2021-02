Venezuela: coronavirus, autorità confermano 563 nuovi contagi e sette decessi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.260 i decessi per patologie riconducibili al contagio da Covid-19 in Venezuela, sette dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto via Twitter Freddy Nanez, ministro della Comunicazione del governo di Nicolas Maduro, precisando che il totale dei contagi è salito a quota 131.828, 352 in più rispetto alla rilevazione precedende. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrati nel distretto Capitale, l'unità amministrativa che comprende anche Caracas, dove i casi sono stati 77. Segue lo Stato di Miranda, con 58 contagi.(Vec)