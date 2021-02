Giappone: coronavirus, consegnato primo carico di vaccini Pfizer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha ribadito l'impegno dello Stato a garantire la piena copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni locali nell'ambito del piano di vaccinazione nazionale contro il coronavirus, che prevede la somministrazione dei vaccini a titolo gratuito a tutti i cittadini del Paese. "Tutte le spese necessarie saranno coperte dallo Stato, cosicché le differenze in termini di capacità finanziaria (tra le varie prefetture) non influiscano sui preparativi" per la campagna vaccinale, ha dichiarato il primo ministro nel corso di un incontro della commissione Finanze della Camera dei rappresentanti, la Camera bassa della Dieta giapponese. Il ministro per la Riforma amministrativa Taro Kono, incaricato di supervisionare la campagna di vaccinazione, ha promesso di fornire "informazioni accurate in merito all'efficiacia e alle reazioni avverse" dei vaccini somministrati alla popolazione. Kono ha aggiunto che le informazioni verranno veicolate anche tramite televisione e quotidiani, per renderle più facilmente fruibili alla popolazione più anziana. (segue) (Git)