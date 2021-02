Myanmar: Facebook limiterà messaggi della giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha annunciato ieri, 11 febbraio, l'intenzione di limitare la circolazione e la visibilità dei contenuti della propria piattaforma riconducibili alle forze armate del Myanmar, protagoniste del golpe verificatosi il primo febbraio scorso in quel Paese dell'Asia Meridionale. Facebook ha accusato le forze armate birmane di aver "continuato a diffondere disinformazione" in merito al colpo di Stato sul social media. Le misure annunciate da Facebook non si spingono sino a una vera e propria espulsione dalla piattaforma, come toccato ad esempio all'ex presidente Usa Donald Trump. Facebook ha optato invece per una limitazione della visibilità della pagina ufficiale delle forze armate birmane, e di altre pagine Facebook "che le forze armate controllano, e che hanno violato ripetutamente le nostre politiche sulla disinformazione". Le pagine in questione non compariranno inoltre nella lista dei contenuti "raccomandati". Infine, Facebook ha revocato la possibilità per le agenzie governative del Myanmar di richiedere la rimozione di contenuti tramite i canali ordinari utilizzati dalle autorità di tutto il mondo. (segue) (Nys)