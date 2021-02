Myanmar: Facebook limiterà messaggi della giunta militare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione sulla situazione in Myanmar, approvata on 667 voti favorevoli, un contrario e 27 astensioni, i parlamentari europei condannano fermamente il colpo di Stato militare del primo febbraio e chiedono ai militari del Tatmadaw, il ripristino immediato del governo civile, la fine allo stato di emergenza e il rilascio incondizionato di tutte le persone arrestate illegalmente, inclusa il consigliere di Stato, Aung San Suu Kyi. L'esito delle elezioni generali dell'8 novembre 2020 deve essere rispettato e il potere restituito alle autorità civili elette. Secondo i deputati, "nonostante la sua incapacità di condannare adeguatamente le violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze in Myanmar, Aung San Suu Kyi continua a essere il simbolo del popolo del Myanmar per quanto riguarda le aspirazioni e le ambizioni democratiche per un futuro più giusto e democratico". (segue) (Nys)