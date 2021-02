Myanmar: Usaid recepisce sanzioni varate dall'amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha assunto i primi provvedimenti nei confronti della giunta militare di Myanmar, in linea con le sanzioni varate dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden dopo il golpe militare verificatosi il primo febbraio scorso in quel Paese asiatico. L'agenzia ha annunciato tramite una nota ufficiale e un messaggio su Twitter d'aver "reindirizzato con effetto immediato 42,4 milioni di dollari in misure di assistenza che sarebbero andate a beneficio del governo birmano". L'Usaid ha precisato che "anziché sostenere le forze armate, reindirizzeremo i fondi a sostegno e supporto della società civile" birmana. (segue) (Nys)