Myanmar: Usaid recepisce sanzioni varate dall'amministrazione Biden (2)

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ieri, 11 febbraio, un nuovo round di sanzioni in risposta al colpo di Stato che i militari hanno condotto il primo febbraio contro il governo civile e democraticamente eletto del Myanmar. Lo riferisce una nota del dipartimento del Tesoro, precisando che il nuovo pacchetto di sanzioni va a colpire dieci individui e tre entità collegate all'apparato militare responsabile del colpo di Stato. "Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con partner in tutta la regione e nel mondo per sostenere il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto in Myanmar, a fare pressioni per il rilascio immediato dei prigionieri politici, tra cui il consigliere di stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint", spiega la nota del dicastero. "Queste sanzioni - prosegue - mirano specificamente a coloro che hanno svolto un ruolo di primo piano nel rovesciamento del governo birmano democraticamente eletto, non sono dirette al popolo birmano". (segue) (Nys)