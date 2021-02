Myanmar: Usaid recepisce sanzioni varate dall'amministrazione Biden (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per garantire il riconoscimento e la rappresentanza di tutti i gruppi etnici in Myanmar, compresi i Rohingya, la nuova Costituzione deve essere elaborata e attuata attraverso un processo libero ed equo. I deputati accolgono con favore l'estensione delle sanzioni del 2018 nei confronti del personale militare e dei funzionari del Tatmadaw, della guardia di frontiera e della polizia responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei Rohingya, ed esortano il Consiglio dell'Ue a estendere le sanzioni mirate all'intera dirigenza dell'esercito del Myanmar, compresi tutti coloro che hanno preso parte al colpo di Stato. Infine, il Parlamento europeo invita l'Ue e gli Stati membri a promuovere il coordinamento internazionale al fine di impedire l'esportazione illegale di merci non autorizzate dal Myanmar, soprattutto a vantaggio economico delle Forze armate. (Nys)