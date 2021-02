Imprese: LG Energy Solutions minaccia ulteriori azioni legali contro SK Innovation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LG Energy Solutions, divisione del conglomerato sudcoreano LG, è pronta a intensificare lo scontro legale con la concorrente SK Innovation, dopo aver ottenuto una vittoria processuale presso la Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti. La Corte ha stabilito mercoledì, 10 febbraio, che SK Innovation sia responsabile del furto di segreti industriali ai danni di LG, ed ha conseguente mente imposto ad SK un bando di 10 anni all'esportazione di batterie agli ioni di litio verso gli Stati Uniti. In una nota pubblicata ieri, LG ha sostenuto che i danni del furto tecnologico subito non si limitano agli Stati Uniti, ma abbiano interessato anche "l'Europa, la Corea e altri Paesi". Il direttore degli affari legali di LG Energy, Han Woong-jae, ha avvertito che l'azienda è pronta ad avviare procedure legali in altri paesi, "a seconda dell'attitudine di SK Innovation". La Corte del commercio internazionale Usa ha riconosciuto la colpevolezza di SK Innovation, ma ha concesso un "periodo di grazia" durante il quale le due aziende potranno provare a raggiungere un accordo, e che consentirà ad SK di continuare a servire i suoi clienti Usa. SK Innovation è impegnata nella realizzazione di due stabilimenti per la produzione di batterie in Georgia, dal valore combinato di 2,6 miliardi di dollari, che una volta ultimati dovrebbero rifornire di batterie i costruttori di automobili Ford e Volkswagen. Secondo fonti industriali citate dalla stampa sudcoreana, SK Innovation ha accumulato ordini per 18,11 miliardi di dollari negli Stati Uniti, che in assenza di accordi entro la fine del "periodo di grazia" concesso dalla magistratura Usa potrebbero essere annullati per l'80 per cento. (Git)