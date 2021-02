Thailandia: il Giappone supera la Cina nella lista dei principali investitori esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dei Trasporti della Thailandia, Atirat Rattanaset, ha annunciato l'adozione di misure da parte dell'Autorità portuale della Thailandia (Pat) tese ad assistere gli esportatori del Paese, che scontano un ammanco di container disponibili e un aumento delle tariffe d'importazione da parte di diversi Paesi destinatari delle merci. "Il consiglio direttivo della Pat ha approvato un bilancio di 389 milioni di baht (circa 10,8 milioni di euro) per far fronte al problema della penuria di container", ha dichiarato il viceministro. Attinat ha inoltre illustrato altre due iniziative: il Porto di Bangkok ridurrà le tariffe per le spedizioni di container vuoti a 1.000 baht per unità Teu (unità equivalente a 20 piedi) sino al prossimo marzo; il porto di Laem Chabang, invece, fornirà un servizio di cashback di 1.000 baht per Teu sino a marzo alle aziende che importeranno container vuoti. "Il Pat spera che queste misure possano incoraggiare gli imprenditori a importare container vuoti, cos' da risolvere gradualmente il problema", ha spiegato il viceministro, secondo cui la penuria di container dovrebbe essere risolta nel secondo trimestre del 2021, grazie anche al progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia a livello globale. Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale thailandese degli spedizionieri ha avvertito che le esportazioni del Paese scontano una fornitura di container inadeguata, dal moment oche oltre un migliaio di questi ultimi sono bloccati all'estero a causa delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. La crisi sanitaria globale ha anche fatto aumentare il prezzo dei trasporti marittimi, di percentuali che variano dal 12 al 220 per cento a seconda dei Paesi. (Fim)