Giappone: Osaka rinuncia a progetto per la realizzazione di un casinò resort

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione della città di Osaka, in Giappone, ha deciso di abbandonare il progetto per l'apertura di un casinò resort entro il 2027, sulla base delle norme varate dall'amministrazione dell'ex premier Shinzo Abe per la parziale liberalizzazione del gioco d'azzardo nel Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo". Fonti citate dalla stampa giapponese attribuiscono la decisione alle pesantissime ricadute della pandemia di coronavirus sull'industria del turismo giapponese. Nel 2019 la città e la prefettura di Osaka avevano fissato l'anno fiscale 2026 come obiettivo per la realizzazione della struttura, ma l'obiettivo verrà eliminato da una nuova politica, pare a causa dei ritardi accumulati nei preparativi da diverse aziende che dovrebbero prendere parte al progetto. A determinare l'abbandono del progetto per il casinò resort è stata anche la decisione del governo giapponese di rinviare la valutazione delle domande da parte delle municipalità interessate ad ospitare i nuovi "resort integrati", che dovrebbero essere rivolti soprattutto ad una clientela internazionale. (Git)